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    Елена Криворучко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Движение транспорта на трассе. Архивное фото
    Страна избавилась от бесхозных дорог - Криворучко
    09:15 25.12.2017
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    Дорожный фонд будет способствовать финансированию дорожной отрасли в целом, несмотря на статус дорог, считает директор "Укрдоринвеста" Елена Криворучко.
    Ремонт дорог в Киеве
    Глава "Укрдоринвеста": идеальные дороги стоят 250 млрд гривен
    13:32 19.12.2017
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    По словам Елены Криворучко, после децентрализации ответственность за состояние дорог будут нести как местные власти, так и "Укравтодор", однако крайне важно, чтобы существовал и независимый контролер.
    Елена Криворучко
    "Укравтодор" ждут иски со стороны итальянских подрядчиков – Криворучко
    19:12 28.11.2016
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    Директор госпредприятия "Укрдоринвест" Елена Криворучко сказала в эфире "ГС", что компания "Тодини Коструциони Дженерали С. п. А." категорически не согласна с финальными расчетами украинской стороны за ремонт дорог.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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