Начальник управления санитарно-гигиенического мониторинга и анализа рисков Госсанэпидслужбы Елена Фенюк сообщила, что количество умерших от гриппа увеличивается, потому что очень много тяжелобольных вовремя не обратилось к врачам.
Начальник управления социально-гигиенического мониторинга и анализа рисков ГСЭС Украины Елена Фенюк рассказала, что вирус гриппа H1N1 опасен для здоровья человека, поэтому нужно сразу обращаться к врачам за медпомощью.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".