Заведующий международным отделом Красного Креста Украины Валерий Серговский прокомментировал скандалы с коррупцией в организации. А директор общественной организации Charity Tuner Екатерина Жук сообщила о видах мошенничества в сфере благотворительности.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.