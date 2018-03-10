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Сейчас Украина не готова к членству в НАТО, поэтому Киев совместно с Альянсом сконцентрированы на том, чтобы привести оборонительный и сектор безопасности Украины в соответствие со стандартами блока, заявил и.о. главы миссии Украины при НАТО.