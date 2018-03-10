Сейчас Украина не готова к членству в НАТО, поэтому Киев совместно с Альянсом сконцентрированы на том, чтобы привести оборонительный и сектор безопасности Украины в соответствие со стандартами блока, заявил и.о. главы миссии Украины при НАТО.
Соответствующее заявление сделал и.о. главы миссии Украины при НАТО Егор Божок. По его словам, в ближайшее время будет начат пилотный проект по присоединению Украины к так называемой программе НАТО по региональной воздушной безопасности.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".