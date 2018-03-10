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    Егор Божок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаги США, НАТО и Украины
    Украина признала, что не готова ко вступлению в НАТО
    17:58 08.03.2016
    2690АТО: в предчувствии военного положения.
    Сейчас Украина не готова к членству в НАТО, поэтому Киев совместно с Альянсом сконцентрированы на том, чтобы привести оборонительный и сектор безопасности Украины в соответствие со стандартами блока, заявил и.о. главы миссии Украины при НАТО.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Полторак примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО
    16:10 07.03.2016
    1568АТО: в предчувствии военного положения.
    Сообщается, что в программе визита Полторака в Брюссель предусмотрена его встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также участие в специальном заседании комиссии Украина-НАТО.
    Украинские военнослужащие. Архивное фото
    Украина намерена вернуть контроль воздушного движения над Черным морем
    17:04 21.09.2015
    504Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Соответствующее заявление сделал и.о. главы миссии Украины при НАТО Егор Божок. По его словам, в ближайшее время будет начат пилотный проект по присоединению Украины к так называемой программе НАТО по региональной воздушной безопасности.
    Яценюк на учениях Sea Breeze
    Украина примет участие в крупнейших учениях НАТО
    13:14 03.09.2015
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    По словам главы миссии при Североатлантическом альянсе Егора Божка, Вооруженные силы Украины примут участие в учениях НАТО Trident Juncture-2015.
    Глава Минобороны Украины Степан Полторак
    Полторак посетит штаб-квартиру НАТО
    13:44 22.06.2015
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    Также министр обороны Украины проведет ряд двусторонних встреч с Генеральным секретарем НАТО, министрами обороны США, Литвы, Польши и Австралии.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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