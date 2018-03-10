Новая минимальная зарплата в 2017 году грозит увольнениями от 200 тыс. до полумиллиона человек в Украине. В первую очередь снижение официальной занятости произойдет за счет малых и средних предприятий и физлиц-предпринимателей.
Как только экономика в стране идет ко дну, жизнь тут же подбрасывает нам проблему, которая полностью переключает наше внимание. Конечно, жизнь не сама это делает, ей "добрые люди" помогают, пишет Ефим Мармер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.