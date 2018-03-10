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    Ефим Мармер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Молоточек судьи
    Дорогие вы наши. Суды украинцу уже не по карману
    09:24 13.10.2017
    646Судебная и конституционная реформы в Украине
    Суды для украинцев стали гораздо дальше – не географически, а в смысле отстаивания своих прав. Если ты беден или недостаточно обеспечен – в суд лучше не идти.
    Компьютер. Архивное фото
    Реформы боком. Как власть выбросит полмиллиона человек на улицу
    11:36 09.02.2017
    1898Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Новая минимальная зарплата в 2017 году грозит увольнениями от 200 тыс. до полумиллиона человек в Украине. В первую очередь снижение официальной занятости произойдет за счет малых и средних предприятий и физлиц-предпринимателей.
    Кировоград.
    Переименование хуже войны. Кировоград
    17:17 08.09.2015
    3104На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как только экономика в стране идет ко дну, жизнь тут же подбрасывает нам проблему, которая полностью переключает наше внимание. Конечно, жизнь не сама это делает, ей "добрые люди" помогают, пишет Ефим Мармер.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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