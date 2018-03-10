Эвелин Фаркас занимает должность первого заместителя помощника министра обороны по России, Украине и Евразии. В этом качестве она участвовала в выделении более 240 миллионов долларов военной помощи Украине.
Заместитель помощника министра обороны США Эвелин Фаркас считает, что РФ нарушила международное право, а Пентагон работает в рамках минских договоренностей с целью "вернуть Россию на путь их выполнения".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".