Если ребенок, особенно в подростковом возрасте, кажется нервным, уклоняется от разговора, сидит в сети до поздней ночи, если у него заметные перепады настроения, то родители должны забить тревогу из-за возможного "груминга".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.