Бывший кандидат в президенты Венесуэлы и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес в среду был снят национальной гвардией южноамериканской страны с борта самолета, на котором собирался вылететь из Каракаса.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.