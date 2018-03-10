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    Энрике Каприлес

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Президент Венесуэлы Николас Мадуро
    Главный оппозиционер Венесуэлы согласился на мероприятие с президентом
    01:00 30.12.2014
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    Позиция Каприлеса состоит в том, что для решения вопросов безопасности нужно изменить исправительную систему страны.
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро
    Лидер Венесуэлы Мадуро впервые пожал руку оппозиционеру Каприлесу
    09:57 09.01.2014
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    Лидер оппозиции Энрике Каприлес был основным соперником Николаса Мадуро на выборах в апреле 2013 года. До сих пор он так и не признал выигрыша Мадуро, который победил с минимальным преимуществом.
    Лидера венесуэльской оппозиции сняли с борта самолета, но не задержали
    09:32 08.08.2013
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    Бывший кандидат в президенты Венесуэлы и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес в среду был снят национальной гвардией южноамериканской страны с борта самолета, на котором собирался вылететь из Каракаса.
    Эдвард Сноуден
    Лидер оппозиции Венесуэлы раскритиковал решение дать Сноудену убежище
    11:45 06.07.2013
    5Скандал вокруг Сноудена и "утечки" о деятельности спецслужб США
    "Незаконный правитель Мирафлореса (президентского дворца), я уверен, думает, что, произведя скандал с темой убежища, сможет скрыть имеющуюся катастрофу правительства", - написал Каприлес в Twitter.
    Оппозиция Венесуэлы обратится в прокуратуру из-за покушения на лидера
    10:06 13.03.2013
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    Руководитель предвыборной кампании Каприлеса Энри Фалькон заявил, что имеет доказательства готовившегося спецназом посягательства на жизнь Каприлеса.
    Каприлес объявил, что будет бороться за пост президента Венесуэлы
    07:50 11.03.2013
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    Официально зарегистрировать свою кандидату лидер оппозиции намерен в понедельник, когда закончится траур по умершему президенту Уго Чавесу.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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