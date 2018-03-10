Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.
По словам заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, министерство будет подавать в соответствующие службы списки "тех журналистов или тех людей, которые поехали в Крым, нарушая законы Украины".
Распространение официальных пропускных документов с картой Украины без обозначения АР Крым учреждением государственной формы собственности является недопустимым, заявила советник министра информационной политики по вопросам Крыма Эмине Джеппар.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.