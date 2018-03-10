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    Эмине Джеппар

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев: Крым в 2014 году обменяли на власть
    09:47 28.02.2018
    1176Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.
    Заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар
    Мининформполитики готовит список лиц, приехавших на Ялтинский форум
    04:59 22.04.2017
    1623Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам заместителя министра информационной политики Украины Эмине Джеппар, министерство будет подавать в соответствующие службы списки "тех журналистов или тех людей, которые поехали в Крым, нарушая законы Украины".
    Студенческий пропуск с картой Украины без Крыма
    Украинским студентам выдали пропуска с картой Украины без Крыма
    18:50 29.02.2016
    927Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Распространение официальных пропускных документов с картой Украины без обозначения АР Крым учреждением государственной формы собственности является недопустимым, заявила советник министра информационной политики по вопросам Крыма Эмине Джеппар.
    Пульт от телевизора
    Мелитопольский телеканал показал карту Украины без Крыма
    21:38 23.02.2016
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    Советник министра информационной политики Украины по вопросам Крыма Эмине Джеппар заявила, что ведомство уже подготовило обращение к редакции телеканала.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Золотарев: Крым в 2014 году обменяли на власть
    09:47 28.02.2018
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    Политики, пришедшие к власти в Киеве в 2014 году в результате Майдана, даже не пытались сохранить Крым в составе Украины, поскольку выбрали вариант сохранения себя во власти, отметил политолог Андрей Золотарев.
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