Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины по футболу Сафет Сушич и три его помощника, в числе которых был экс-игрок и тренер московского ЦСКА Элвер Рахимич, избежали ограбления в Бразилии благодаря полиции, сообщает irishmirror.ie.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.