И в Украине, и в США вклад более богатой части налогоплательщиков превышает вклад более бедной. В Украине более богатые платят 63,7% общей суммы налогов с населения, в США — 97,8%, а более бедные — соответственно, 36,3% и 2,3%.
Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова рассказала, что оплата труда в Украине в настоящее время находится на очень низком уровне, в среднем за 2015 год зарплата в стране составляла 4195 гривен.
Как отметила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, реально украинцы умирают "абсолютно от всех причин" на несколько лет раньше, нежели европейцы или американцы.
Академик НАН Украины, директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова подчеркнула, что люди, способные прожить без помощи государства, не склонны регистрироваться в качестве переселенцев.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".