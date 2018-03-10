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    Элла Либанова

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Гривны
    В Украине 10% самых богатых налогоплательщиков дают 20% поступлений
    03:55 02.10.2016
    1156Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты.
    И в Украине, и в США вклад более богатой части налогоплательщиков превышает вклад более бедной. В Украине более богатые платят 63,7% общей суммы налогов с населения, в США — 97,8%, а более бедные — соответственно, 36,3% и 2,3%.
    Пенсионеры. Архивное фото
    Синдром головной боли. Население Украины будет только сокращаться - Либанова
    15:38 02.08.2016
    2243
    При любых условиях, будет война или будет мир, будут украинцы нищать или богатеть, а население Украины будет сокращаться, поскольку страна исчерпала потенциал демографического роста.
    Митинг возле Кабмина за улучшение социального и пенсионного обеспечения граждан
    Накопительная пенсионная система: эксперимент провалился?
    10:23 18.05.2016
    2219Тарифные протесты.
    В стране уже давно работают добровольные накопительные негосударственные пенсионные фонды, но в них поступают мизерные взносы – из-за крайне низкого уровня жизни, заявила эксперт Элла Либанова.
    Покупатель идет зале супермаркета. Архивное фото
    Покупательная способность граждан за 2 года упала на четверть - эксперт
    13:39 08.04.2016
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    Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова рассказала, что оплата труда в Украине в настоящее время находится на очень низком уровне, в среднем за 2015 год зарплата в стране составляла 4195 гривен.
    Центр для переселенцев в Киеве
    Проблемы, связанные с разрушением Донбасса, будут нарастать - эксперт
    16:21 18.11.2015
    240
    По словам Эллы Либановой, очень много людей вынужденно покинули Донбасс, "и им надо предложить места для проживания", а в этих местах должны быть и "какие-то перспективы для работы".
    Элла Либанова. Архивное фото
    Треть украинских мужчин не доживают до 60 лет - демограф
    16:13 18.11.2015
    748
    Как отметила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Элла Либанова, реально украинцы умирают "абсолютно от всех причин" на несколько лет раньше, нежели европейцы или американцы.
    Центр для переселенцев в Киеве. Архивное фото
    Никто не знает, сколько вообще переселенцев в Украине - эксперт
    15:12 12.10.2015
    77
    Академик НАН Украины, директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова подчеркнула, что люди, способные прожить без помощи государства, не склонны регистрироваться в качестве переселенцев.
    Пенсионер, монеты
    Треть украинцев до конца года станут бедными - социсследование
    22:10 06.07.2015
    879Украина, экономика, катастрофа
    Согласно исследованию, в Украине в этом году ожидается рост уровня бедности до 32% против целевого ориентира, определенного в соответствии с поставленными целями в 7%.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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