Трухильо является одним из десятков фигурантов дела о коррупции в ФИФА, которое расследуют власти США. Трухильо был арестован 4-го декабря, когда находится на круизном лайнере, местонахождение которого не уточняется.
Трухильо был арестован в собственной каюте на борту круизного судна во время проверки сотрудниками таможенной и пограничной службы. В четверг генпрокурор США Лоретта Линч официально подтвердила обвинения в адрес 16 новых функционеров ФИФА.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".