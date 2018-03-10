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    Эдуард Шеварднадзе

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Люстрация по-украински действительно происходит от слова "люстра"
    15:47 22.11.2014
    701Новые чистки в рамках закона о люстрации
    Государство стоит перед выбором: или очищение от воровского прошлого, или Революция окончится так же, как и первый Майдан – потерей надежд на лучшую жизнь в Украине еще при жизни нашего поколения.
    Экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе
    Шеварднадзе: позиция Тэтчер была решающей в окончании "холодной войны"
    14:20 09.04.2013
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    Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе выразил сожаление по поводу смерти премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и отметил важность ее вклада в завершение "холодной войны".
    Министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварнадзе
    Экс-президент Грузии Шеварднадзе призвал Саакашвили уйти в отставку
    13:07 18.03.2013
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    Экс-президент Грузии Эдуард Шеварднадзе уже не считает главу государства Михаила Саакашвили влиятельным политиком в стране и призвал его уйти в отставку.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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