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    Эдуард Лимонов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Эдуард Лимонов в Славяносербске
    Эдуард Лимонов приехал в "ЛНР"
    15:26 22.12.2014
    409Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Российский политик и писатель Эдуард Лимонов прибыл на территорию, контролируемой "ЛНР". В ходе своего визита он посетил город Славяносербск.
    Владимир Жириновский
    Казахстанские депутаты требуют запретить въезд в страну Жириновскому
    09:06 26.02.2014
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    Депутаты мажилиса, нижней палаты парламента Казахстана, призывают МИД страны запретить въезд в республику вице-спикеру Государственной Думы РФ Владимиру Жириновскому и оппозиционеру Эдуарду Лимонову за недружественные высказывания о Казахстане.
    Задержанный
    Два человека задержаны в Москве за потасовку на Триумфальной площади
    18:23 31.03.2013
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    Два человека задержаны в Москве за потасовку на Триумфальной площади, возникшую из-за разных взглядов на персону Эдуарда Лимонова.
    Полиция задержала Лимонова и Косякина на Триумфальной площади в Москве
    17:11 31.12.2012
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    Лимонов появился на площади, и его моментально окружили журналисты. Спустя несколько минут сотрудники полиции задержали его и посадили в автобус.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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