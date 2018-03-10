Эдуард Кругляк отметил, что с технической точки зрения подготовка к отопительному сезону удовлетворительна. Он также уточнил, что стопроцентная готовность к отопительному сезону должна быть к 1 октября.
Как сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк, с технической точки зрения Украина к отопительному сезону готова, а из 21 тысячи котельных уже подготовлены к зиме 18,5 тысячи.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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