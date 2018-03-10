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    Эдуард Кругляк

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Электростанция в Киеве
    Украина почти на 90% готова к отопительному сезону - Минрегион
    15:09 02.09.2016
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    Эдуард Кругляк отметил, что с технической точки зрения подготовка к отопительному сезону удовлетворительна. Он также уточнил, что стопроцентная готовность к отопительному сезону должна быть к 1 октября.
    Отопление
    Проблем с отоплением в Украине нет - Минрегион
    13:17 03.12.2015
    460Отопительный сезон. Фальстарт - 2016
    По словам заместителя министра регионального развития строительства и ЖКХ, в настоящее время из 21 169 котельных работает 21 167; не работает одна котельная на линии соприкосновения в Марьинке.
    ТЭЦ
    Теплоснабжающие предприятия на 87-90% подготовились к зиме - Минрегион
    12:00 08.09.2015
    189Энергетика Украины в режиме ЧП.
    Как сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк, с технической точки зрения Украина к отопительному сезону готова, а из 21 тысячи котельных уже подготовлены к зиме 18,5 тысячи.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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