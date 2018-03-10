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Южная Пальмира накануне выборов в местные советы переживает не лучшие времена в своей истории. Как выяснил корреспондент РИА Новости Украина, появление в Одессе новой власти не только не улучшило, но ещё больше усугубило непростую ситуацию в городе.