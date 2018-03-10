Южная Пальмира накануне выборов в местные советы переживает не лучшие времена в своей истории. Как выяснил корреспондент РИА Новости Украина, появление в Одессе новой власти не только не улучшило, но ещё больше усугубило непростую ситуацию в городе.
Выборы мэра в Одессе бьют рекорды - за заветное кресло соревнуются 42 кандидата. Главная интрига - удастся ли переизбраться действующему мэру Геннадию Труханову. Впрочем, разумеется, не обходится в Одессе без скандалов и ярких, одиозных кандидатов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.