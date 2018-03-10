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    Эдуард Гурвиц

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Интрига по-одесски: выстоит ли мэр против "Евромайдана"?
    10:10 08.07.2016
    1258Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Вот уже который месяц в Одессе действует так называемый "Антитрухановский майдан" – акция протеста, целью которой является отставка мэра Одессы Геннадия Труханова.
    Гурвиц: Труханов - бандит с двумя российскими паспортами
    Гурвиц: Труханов - бандит с двумя российскими паспортами 
    00:55 09.04.2016
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    Экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц в эфире программы Шустер LIVE обозвал действующего мэра Южной Пальмиры бандитом и заявил, что у Геннадия Труханова два российских паспорта.
    Одесский порт
    Местные выборы, Одесса. "Власти приходят и уходят, а бандиты остаются"
    17:44 23.10.2015
    1411Местные выборы 2015: итоги
    Южная Пальмира накануне выборов в местные советы переживает не лучшие времена в своей истории. Как выяснил корреспондент РИА Новости Украина, появление в Одессе новой власти не только не улучшило, но ещё больше усугубило непростую ситуацию в городе.
    Руководство Одессы возложило цветы к памятнику Тараса Шевченко. Архивное фото
    Одесса, выборы. Власть смирилась с реваншем "бывших"
    16:25 22.10.2015
    2624Выборы, кандидаты - скандалы
    Выборы мэра в Одессе бьют рекорды - за заветное кресло соревнуются 42 кандидата. Главная интрига - удастся ли переизбраться действующему мэру Геннадию Труханову. Впрочем, разумеется, не обходится в Одессе без скандалов и ярких, одиозных кандидатов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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