В результате проведения спецоперации задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Среди задержанных - министр угля и энергетики самопровозглашенной ДНР Эдуард Галенко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
В результате проведения спецоперации задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей. Среди задержанных - министр угля и энергетики самопровозглашенной ДНР Эдуард Галенко.