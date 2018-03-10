наверх
10.03.201807:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Эдуард Багиров

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Правозащитник Эдуард Багиров
    Юрист: открыт "сезон охоты" на граждан, занимающихся правовой защитой
    19:07 02.01.2018
    251Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Правозащитник Эдуард Багиров заявил, украинские власти заинтересованы в том, чтобы об убийстве Ноздровской вспоминали как можно реже.
    Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская
    Багиров: институт омбудсмена - бесполезен
    07:10 15.05.2017
    240
    Правозащитник Эдуард Багиров в эфире "ГС" заявил, что власть снова будет выбирать удобного для себя омбудсмена, чтобы он работал в интересах власти, а не защищал права простых граждан.
    Эдуард Багиров
    "Семью" Януковича можно обвинить по половине статей УК - Багиров
    14:08 20.09.2016
    158
    Правозащитник Эдуард Багиров прокомментировал инициативу генпрокурора Юрия Луценко привлечь к ответственности всех причастных к разворовыванию бюджетных средств по статье 255 Уголовного кодекса.
    Александр Онищенко
    Эффект Онищенко. 70% депутатов являются альма-матер коррупции – Багиров
    15:43 19.06.2016
    1039Онищенко: новая партия компромата
    Правозащитник Эдуард Багиров в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Онищенко – далеко не единственный коррупционер в парламенте, поскольку 70% народных избранников на протяжении последних двадцати лет воровали из бюджета.
    Милиция
    Эксперт: в Украине 80% милиционеров деморализованы
    19:35 18.11.2015
    2760Последствия реформы МВД. Дело Шевцова
    Правозащитник Эдуард Багиров отмечает, что уже происходят сбои в разных городах, где просто не работают подразделения милиции (полиции). В некоторых городах невозможно дозвониться на "102".
    Александр Кихтенко. Архивное фото
    Увольнение Кихтенко: новый губернатор должен быть "как Москаль"
    15:46 11.06.2015
    1861Год президента Порошенко
    Непоследовательная политика Александра Кихтенко, а также заявления, которые идут в разрез с риторикой президента Украины Петра Порошенко, заставили последнего провести ротацию в проблемном регионе.
    Акции памяти по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года в Европе
    Расследование трагедии 2 мая в Одессе: все зависит от депутатов – Багиров
    08:37 05.05.2015
    390Одесса: год после трагедии
    Спустя год после трагических событий в Одессе ГПУ заподозрила экс-руководителя МВД области в служебной халатности. Правозащитники считают, что временная следственная комиссия в парламенте сможет пролить больше света на расследование, чем правоохранители.
    Эдуард Багиров
    Российский блогер приговорен к 5 годам тюрьмы в Кишиневе
    13:18 24.04.2015
    247
    Эдуарду Багирову вынесен приговор о лишении его свободы сроком на 5 лет. Прокуроры доказали в суде его причастность в организации массовых беспорядков в апреле 2009 года.
    Работа супермаркета. Архивное фото
    Дефицит в магазинах создан искусственно - Багиров
    09:50 26.02.2015
    1136Ситуация в экономике Украины
    В супермаркетах ввели ограничения на продажу социально-значимых продуктов. То есть покупать разрешается, например, не более двух бутылок подсолнечного масла, двух пакетов гречки, не более пяти килограммов муки и сахара.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны