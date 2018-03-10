Правозащитник Эдуард Багиров в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что Онищенко – далеко не единственный коррупционер в парламенте, поскольку 70% народных избранников на протяжении последних двадцати лет воровали из бюджета.
Спустя год после трагических событий в Одессе ГПУ заподозрила экс-руководителя МВД области в служебной халатности. Правозащитники считают, что временная следственная комиссия в парламенте сможет пролить больше света на расследование, чем правоохранители.
В супермаркетах ввели ограничения на продажу социально-значимых продуктов. То есть покупать разрешается, например, не более двух бутылок подсолнечного масла, двух пакетов гречки, не более пяти килограммов муки и сахара.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".