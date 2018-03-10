Как отмечается в поздравлении президента РФ Владимира Путина, безграничная преданность искусству помогли Эдите Пьехе добиться выдающихся профессиональных успехов, стать одной из самых ярких звезд отечественной эстрады.
"Мой врач нашел меня случайно. Он увидел программу с моим концертом в честь 75-летия и увидел, что я не правильно ставлю ногу, он предложил заменить мой сустав на металлический. Я согласилась", - сказала Пьеха.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.