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    Эдита Пьеха

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Народная артистка СССР Эдита Пьеха
    "Живая легенда": Эдита Пьеха отмечает 80-летие
    10:22 31.07.2017
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    Как отмечается в поздравлении президента РФ Владимира Путина, безграничная преданность искусству помогли Эдите Пьехе добиться выдающихся профессиональных успехов, стать одной из самых ярких звезд отечественной эстрады.
    Певица Эдита Пьеха. Архивное фото
    Директор Эдиты Пьехи: у певицы не было сердечного приступа
    17:10 15.05.2014
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    Директор народной артистки СССР Эдиты Пьехи опровергла информацию некоторых СМИ о том, что у певицы случился сердечный приступ во время концерта в Северодвинске.
    Эстрадная певица Мария Пахоменко
    Певица Мария Пахоменко была не такой, как все - Эдита Пьеха
    11:23 09.03.2013
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    Выступавшая на советской эстраде в 1960-80 годах артистка скончалась после продолжительной болезни в одной из больниц Петербурга.
    Эдита Пьеха
    Германские врачи заменили сустав Эдите Пьехе
    18:47 31.01.2013
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    "Мой врач нашел меня случайно. Он увидел программу с моим концертом в честь 75-летия и увидел, что я не правильно ставлю ногу, он предложил заменить мой сустав на металлический. Я согласилась", - сказала Пьеха.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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