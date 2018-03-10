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    Эдди Редмэйн

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Эдди Редмэйн получил Оскар за лучшую мужскую роль
    Актер Редмэйн может во второй раз подряд получить премию BAFTA
    11:55 08.01.2016
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    Сообщается, что Эдди Редмэйн, получивший в прошлом году премий BAFTA и "Оскар" за роль гениального физика в фильме "Вселенная Стивена Хокинга", претендует на главную британскую кинонаграду за свою роль в фильме "Девушка из Дании".
    Стивен Хокинг
    Стивен Хокинг поздравил сыгравшего его актера с получением "Оскара"
    15:25 23.02.2015
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    Знаменитый ученый поздравил Эдди Редмейна с получением "Оскара" за главную роль в фильме "Вселенная Стивена Хокинга". "Молодец, Эдди, я горжусь тобой", - написал Хокинг.
    Эдди Редмэйн
    "Оскар" в номинации "лучший актер" достался британцу Эдди Редмэйну
    07:03 23.02.2015
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    Эдди Редмэйн (Eddie Redmayne) впервые номинирован на "Оскар". Кинокритики предсказывали его победу, но фаворитами гонки также считались Китон и Купер.
    Эдди Редмэйн
    "Золотой глобус" в номинации "лучший актер" получил британец Эдди Редмэйн
    13:48 12.01.2015
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    Британец Эдди Редмэйн, исполнивший роль ученого Стивена Хокинга в картине "Вселенная Стивена Хокинга" впервые номинирован на "Золотой глобус".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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