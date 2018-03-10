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    Эд Ширан

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Актер, певец, музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    В Германии шоу британского музыканта перенесли из-за жаворонков
    08:58 07.03.2018
    56
    Организаторы концерта британского музыканта Эда Ширана из-за опасений за местную популяцию птиц в Эссене решили перенести шоу в Дюссельдорф. Выступление пройдет 22 июля.
    Популярный британский музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    Стал известен рейтинг самых продаваемых исполнителей в мире
    21:35 26.02.2018
    240
    По данным доклада Международной федерации производителей фонограмм, третий студийный альбом музыканта Эда Ширана Divide стал самым продаваемым во всем мире в 2017 году и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах.
    Популярный британский музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    Популярный британский музыкант объявил о помолвке
    00:57 21.01.2018
    293
    Судя по записи в социальной сети, Эд Ширан сделал предложение бывшей хоккеистке Сиборн незадолго до Нового года. Он добавил, что они "очень счастливы и влюблены".
    Британский исполнитель Эд Ширан
    "Грэмми" в номинации "Лучшая песня года" получил британец Эд Ширан
    04:33 16.02.2016
    244
    В номинации "Лучшая песня" были также представлены Тейлор Свифт с композицией "Blank Space", Кендрик Ламар за "Alright", американская группа Little Big Town с "Girl Crush".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
    0
    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
    Популярный британский музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    Стал известен рейтинг самых продаваемых исполнителей в мире
    21:35 26.02.2018
    240
    По данным доклада Международной федерации производителей фонограмм, третий студийный альбом музыканта Эда Ширана Divide стал самым продаваемым во всем мире в 2017 году и получил статус мультиплатинового альбома в 36 странах.
    Актер, певец, музыкант Эд Ширан. Архивное фото
    В Германии шоу британского музыканта перенесли из-за жаворонков
    08:58 07.03.2018
    56
    Организаторы концерта британского музыканта Эда Ширана из-за опасений за местную популяцию птиц в Эссене решили перенести шоу в Дюссельдорф. Выступление пройдет 22 июля.
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