В числе кинопремьер - документальная лента Анны Акулевич Jamala.UA и работа режиссера Любомира Левицкого "Dzidzio "Контрабас". По словам режиссера, у Дзидзьо огромный талант и большое желание дарить людям позитив.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.