Два региональных поезда столкнулись в итальянской провинции Бари около 11.00 по местному времени между населёнными пунктами Андрия и Корато. На месте ЧП работают медики, пожарные и спасательные службы.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.