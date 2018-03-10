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    Джудит Гоф

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф во время пресс-конференции на борту эсминца королевских ВМС Великобритании Duncan
    Посол: Украина - приоритет для Великобритании во внешней политике
    19:31 24.07.2017
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    Посол Великобритании в Киеве Джудит Гоф отметила, что Украина для Британии в сфере внешней политики - приоритет, так как безопасность Украины - это безопасность Европы.
    Киберполиция получила новое оборудование для борьбы с киберугрозами
    Киберполиция получила новое оборудование для борьбы с хакерскими атаками
    12:30 19.07.2017
    114Вирус Petya. Масштабная хакерская атака
    Как сообщила посол Великобритании в Украине Джудит Гоф во время церемонии передачи киберполиции Украины спецоборудования для борьбы с киберугрозами, были проведены тренинги для 184 полицейских офицеров.
    Марш равенства в Киеве. Посол Британии в Украине Джудит Гоф
    Вице-спикер Рады и посол поблагодарили полицию за работу на ЛГБТ-марше
    17:04 18.06.2017
    228"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
    Как отметила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, "Марш равенства" прошел без особых провокаций и приключений, хотя несколько полицейских пострадали.
    Джудит Гоф
    Посол Британии назвала определяющий фактор реформы правосудия в Украине
    10:43 03.06.2017
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    Джудит Гоф подчеркнула, что "отбор надежных кандидатов в судьи Верховного Суда через полностью прозрачный процесс будет определяющим для реформы правосудия в Украине".
    Джудит Гоф
    Великобритания сменила посла в Украине
    18:09 26.03.2015
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    Джудит Гоф, которая ранее служила послом в Грузии, в сентябре прибудет в Киев. Гоф работает в МИД Великобритании с 2001 года.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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