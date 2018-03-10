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    Джорджо Кьеллини

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Игрок сборной Уругвая Луис Суарес
    Испанские СМИ допускают сокращение дисквалификации Луиса Суареса
    10:11 01.08.2014
    46Чемпионат мира по футболу 2014
    Четырехмесячная дисквалификация нападающего "Барселоны" и сборной Уругвая Луиса Суареса может быть сокращена вдвое Спортивным арбитражным судом (CAS), сообщает испанская газета Vanguardia.
    Игрок сборной Уругвая Луис Суарес
    CAS вынесет решение по делу Суареса в середине августа - СМИ
    01:52 25.07.2014
    43Чемпионат мира по футболу 2014
    Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынесет решение по апелляции каталонского футбольного клуба "Барселона" по делу уругвайца Луиса Суареса в середине августа, сообщает Еl Periodico.
    Игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини (слева)
    "Укушенный" защитник сборной Италии Кьеллини женился
    08:39 20.07.2014
    80
    Футболист "Ювентуса" и сборной Италии Джорджио Кьеллини женился, сообщается в официальном микроблоге "Ювентуса" в Twitter. Избранницу Кьеллини зовут Каролина Бонисталли.
    Футбольный мяч на ЧМ-2014
    Судья, не заметивший укуса Суареса на ЧМ, завершит карьеру - СМИ
    22:38 16.07.2014
    54Чемпионат мира по футболу 2014
    Мексиканский судья Марко Родригес, не заметивший укуса уругвайца Луиса Суареса на чемпионате мира по футболу, решил завершить карьеру, сообщает Marca.
    Игрок сборной Уругвая Луис Суарес
    На Суареса подали в суд за укус Кьеллини - СМИ
    08:36 07.07.2014
    64Чемпионат мира по футболу 2014
    Объединение ассоциаций по защите окружающей среды и прав потребителей Италии подало судебный иск против уругвайского футболиста Луиса Суареса в связи с инцидентом в матче чемпионата мира против сборной Италии, сообщает Football Italia.
    Футбол. Чемпионат мира - 2014. Матч Англия - Италия
    Кьеллини не рад наказанию Луиса Суареса и считает его чрезмерным
    15:20 27.06.2014
    32Чемпионат мира по футболу 2014
    Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, которого в матче чемпионата мира с командой Уругвая укусил нападающий Луис Суарес, заявил, что дисциплинарный комитет ФИФА слишком строго наказал уругвайского форварда.
    Луис Суарес
    Фото со следами укуса Суареса отредактированы, считают в Уругвае
    14:49 25.06.2014
    111Чемпионат мира по футболу 2014
    ФИФА открыла дисциплинарное дело против Суареса в связи с обвинениями Джорджо Кьеллини после игры, завершившейся поражением Италии со счетом 0:1.
    Игрок сборной Уругвая Луис Суарес
    Суньига: дисквалификация Суареса не повлияет на игру сборной Уругвая
    13:21 25.06.2014
    127Чемпионат мира по футболу 2014
    Отсутствие форварда Луиса Суареса в составе сборной Уругвая в случае его дисквалификации не скажется на игре команды в мачте чемпионат мира против Колумбии, заявил колумбийский защитник Хуан Суньига.
    Луис Суарес. Архивное фото
    Врач посоветовал Кьеллини поставить укол после укуса Суареса на ЧМ-2014
    11:19 25.06.2014
    153Чемпионат мира по футболу 2014
    "Но тот укус Суареса был тяжелее, в район ключицы Баккала, у Кьеллини после укуса крови я не видел", - сказал бывший врач нидерландского ПСВ Кеес Рейн ван ден Хугенбанд.
    Луис Суарес
    ФИФА расследует инцидент с участием Суареса и Кьеллини в матче ЧМ
    08:27 25.06.2014
    67Чемпионат мира по футболу 2014
    После игры, завершившейся поражением "скуадры адзурры" со счетом 0:1, Кьеллини обвинил Суареса в том, что тот укусил его за плечо. По словам защитника, "судья видел след от укуса, но ничего не предпринял".
    Луис Суарес
    ФИФА не накажет Суареса за укус в матче с итальянцами - Кьеллини
    22:08 24.06.2014
    1127Чемпионат мира по футболу 2014
    Нападающий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес не понесет наказание за укус в матче чемпионата мира со сборной Италии, заявил защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
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