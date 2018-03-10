Объединение ассоциаций по защите окружающей среды и прав потребителей Италии подало судебный иск против уругвайского футболиста Луиса Суареса в связи с инцидентом в матче чемпионата мира против сборной Италии, сообщает Football Italia.
Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, которого в матче чемпионата мира с командой Уругвая укусил нападающий Луис Суарес, заявил, что дисциплинарный комитет ФИФА слишком строго наказал уругвайского форварда.
После игры, завершившейся поражением "скуадры адзурры" со счетом 0:1, Кьеллини обвинил Суареса в том, что тот укусил его за плечо. По словам защитника, "судья видел след от укуса, но ничего не предпринял".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".