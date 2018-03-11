В отношении политика будет проведено полицейское расследование. Комментариев от него пока не поступало. Как отмечает Reuters, должность, которую он занимал, обязывает следить за надлежащим поведением коллег по палате.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.