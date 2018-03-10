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    Джон Келли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Самолет и флаг США
    США вводят новые меры безопасности в отношении иностранных самолетов
    23:31 28.06.2017
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    Новые меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на предмет взрывных устройств коснутся 2000 авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.
    Министр внутренней безопасности США Джон Келли
    Министр США: КНДР представляет киберугрозу
    08:52 15.04.2017
    172Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
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    Министр внутренней безопасности США Джон Келли
    Сенат утвердил Келли в должности министра внутренней безопасности США
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    66Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Кандидатуру Джона Келли в конце прошлого года выдвинул Дональд Трамп, который в пятницу вступил в должность президента США. До рассмотрения кандидатуры полным составом сената ее одобрил профильный комитет.
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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