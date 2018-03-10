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    Джон Кей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Премьер-министр Новой Зеландии Джон Кей
    Премьер Новой Зеландии объявил о своей отставке "по семейным обстоятельствам"
    07:59 05.12.2016
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    Пост премьер-министра займет член новозеландского парламента Билл Инглиш. Решение об этом будет принято 12 декабря на собрании Национальной партии.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп дозвонился до премьер-министра Новой Зеландии
    03:58 16.11.2016
    186Землетрясение в Новой Зеландии
    В ходе разговора Трамп выразил сочувствие в связи с землетрясением, приведшем к гибели двух человек. Офис новозеландского премьера описал разговор политиков, как "очень теплый и душевный".
    Дональд Трамп
    Премьер Новой Зеландии не ответил на звонок Трампа
    07:45 15.11.2016
    1185Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Согласно данным, премьер был занят устранением последствий землетрясения, которое произошло в минувшие выходные в Новой Зеландии. Кею звонили другие мировые лидеры, чтобы выразить соболезнования.
    Землетрясение в Новой Зеландии
    Землетрясение в Новой Зеландии: ущерб может составить около $1,5 млрд
    07:59 14.11.2016
    240Землетрясение в Новой Зеландии
    Как отметил премьер Джон Кей, ущерб от землетрясения в Новой Зеландии, может составить около 2 миллиардов новозеландских долларов (около 1,5 миллиарда долларов США).
    Роскошная жизнь сына премьер-министра Новой Зеландии Джона Кея
    Роскошная жизнь сына премьера Новой Зеландии взволновала соцсети 
    11:51 13.06.2016
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    Макс Кей является студентом четвертого курса, а по совместительству диджеем и моделью. Однако оказался молодой человек в центре внимания не из-за своей внешности, а благодаря неоднозначной реакции подписчиков на фотографии его роскошного образа жизни.
    Ситуация в Ираке. Архивное фото
    Новая Зеландия направит более 140 военных для подготовки иракской армии
    07:18 24.02.2015
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    Как отмечается, размещение солдат будет пересмотрено через 9 месяцев и не превысит по срокам двух лет.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Рудяков: ООС в Донбассе станет новой "победой" Порошенко
    19:45 10.03.2018
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    Украинские власти по-прежнему стремятся к "освобождению" Донбасса вместо поисков компромисса и диалога с заинтересованными в нем лицами, отмечает политолог Павел Рудяков.
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