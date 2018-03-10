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    Джон Херт

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Джон Херт
    Актер Джон Хёрт. Справка
    08:25 28.01.2017
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    Международное признание пришло к Джону Херту после классической исторической драмы Фреда Зиннеманна "Человек на все времена" (Man for All Seasons, 1966), отмеченной шестью премиями "Оскар".
    Актер Джон Херт. Архивное фото
    Актер Джон Хёрт скончался на 78-м году жизни - СМИ
    04:30 28.01.2017
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    По информации американских СМИ, в июне 2015 года у известного британского актера Джона Хёрта диагностировали рак поджелудочной железы. Актер умер в возрасте 77 лет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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