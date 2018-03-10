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    Джон Хербст

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Экс-посол США в Украине Джон Хербст. Архивное фото
    Конгресс не поддержит инициативу о сокращении помощи Украине - экс-посол США
    02:33 26.04.2017
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    Экс-посол США в Украине Джон Хербст уверен, что инициатива Дональда Трампа сэкономить на программах внешней помощи встретит сопротивление, прежде всего, в американского Конгресса.
    Экс-посол США в Украине Джон Хербст. Архивное фото
    Санкции США и ЕС против РФ сохранятся до начала 2017 года - Хербст
    08:14 01.07.2016
    467США - Россия: санкции преткновения
    Лидеры США и ЕС вряд ли согласятся смягчить санкции до тех пор, пока Кремль не примет решение соблюдать согласованные в Минске обязательства по урегулированию ситуации в Украине, заявил посол США в Украине Джон Хербст.
    Флаг Турции
    Турция и Украина объединяют усилия против РФ
    15:53 19.04.2016
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    Обострение отношений Анкары и Москвы, случившееся после того, как турецкие ВВС сбили в ноябре 2015 года российский военный самолет, способствовало не в последнюю очередь расширению украинско-турецкого сотрудничества.
    Международный валютный фонд. Архивное фото
    Очередной транш кредита МВФ Украине под угрозой - экс-посол
    21:06 27.03.2016
    1262Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Директор евразийского центра при атлантическом совете США Джон Хербст считает, что в фонде хотят увидеть, кто через неделю-две будет генеральным прокурором, премьер-министром, министром финансов, экономики.
    Джон Хербст
    Джон Хербст: США не согласятся на федерализацию Украины
    09:26 26.03.2016
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    Бывший посол США в Украине заявил, что "Украина должна иметь суверенитет и территориальную целостность и на Донбассе, и в Крыму". Он подчеркнул, что Россия должна "вернуть Крым и оккупированные районы Донбасса без условий".
    Хербст о самых выгодных для Украины кандидатах в президенты США
    Хербст о самых "выгодных" для Украины кандидатах в президенты США 
    05:56 26.03.2016
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    Сенатор штата Техас Тед Круз или бывший госсекретарь Хиллари Клинтон могли бы вести в США выгодную для Украины политику, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.
    Экс-посол США в Украине Джон Хербст. Архивное фото
    Хербст назвал самых "выгодных" для Украины кандидатов в президенты США
    03:49 26.03.2016
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    Сенатор штата Техас Тед Круз или бывший госсекретарь Хиллари Клинтон могли бы вести в США выгодную для Украины политику, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.
    Президент Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк после церемонии в честь Героев Крут
    Яценюк не конкурент Порошенко - экс-посол США в Украине
    18:13 17.02.2016
    380Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Экс-посол США в Украине Джон Хербст считает, что во вторник Петр Порошенко хотел показать, что на самом деле Яценюк отвечает за эти недостатки, а не он.
    Задержание Сергея Бочковского на заседании Кабмина. Архивное фото
    Американский дипломат: публичные аресты украинских чиновников – показуха
    04:28 06.04.2015
    639Дело Ефремова. Первый пошел?
    По мнению бывшего посла США, Украине необходимо показывать реальные результаты борьбы с коррупцией, а не устраивать шоу с публичными арестами государственных чиновников.
    Флаги США и Украины. Архивное фото
    США примут решение о поставках оружия Украине в этом году - экс-посол
    01:51 06.04.2015
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    Бывший посол США в Украине Джон Хербст отметил, что в американской политической среде видят, что поставки оружия касаются жизненно важных интересов Соединенных Штатов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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