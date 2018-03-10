Лидеры США и ЕС вряд ли согласятся смягчить санкции до тех пор, пока Кремль не примет решение соблюдать согласованные в Минске обязательства по урегулированию ситуации в Украине, заявил посол США в Украине Джон Хербст.
Обострение отношений Анкары и Москвы, случившееся после того, как турецкие ВВС сбили в ноябре 2015 года российский военный самолет, способствовало не в последнюю очередь расширению украинско-турецкого сотрудничества.
Директор евразийского центра при атлантическом совете США Джон Хербст считает, что в фонде хотят увидеть, кто через неделю-две будет генеральным прокурором, премьер-министром, министром финансов, экономики.
Бывший посол США в Украине заявил, что "Украина должна иметь суверенитет и территориальную целостность и на Донбассе, и в Крыму". Он подчеркнул, что Россия должна "вернуть Крым и оккупированные районы Донбасса без условий".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".