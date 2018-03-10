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    Джон Чилкот

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Экс премьер-министр Великобритании Энтони Блэр. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: Блэр и Ирак, Клинтон и генпрокурор, Трамп и Хуссейн
    12:07 07.07.2016
    292Доклад Британии о войне в Ираке
    Мировые СМИ пишут об итогах расследования Чилкота о вторжении Британии в Ирак, о том, что генпрокурор не выдвинет обвинения Клинтон из-за писем, и об американской авиации, оставившей сирийских повстанцев во время боя с ИГ.
    Чилкот огласил выводы комиссии об участии Великобритании в иракской кампании
    Оглашение выводов комиссии об участии Великобритании в иракской кампании 
    18:36 06.07.2016
    217Доклад Британии о войне в Ираке
    Руководитель официального расследования британского участия в иракской кампании 2003-2009 годов Джон Чилкот на пресс-конференции в Лондоне огласил основные выводы представленного в среду доклада.
    Иракские суниты в лагере беженцев в Багдаде.
    В Лондоне признали, что вторжение Британии в Ирак было ошибкой
    14:30 06.07.2016
    573Доклад Британии о войне в Ираке
    Руководитель официального расследования британского участия в иракской военной кампании Джон Чилкот заявил, что "сильнее всего последствия вторжения почувствовали не себе иракцы".
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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