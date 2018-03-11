Спецпредставитель президента США в коалиции Джон Аллен отметил, что "в ближайшие недели, когда иракские войска начнут наземную кампанию, чтобы вернуть Ирак, коалиция предоставит мощную огневую поддержку".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.