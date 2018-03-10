Отметим, что в течение нескольких минут на сцене была заминка и непонимание того, что происходит и не является ли происходящее розыгрышем. Победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".
Большинство шуток Киммела этой ночью так или иначе касается президента США. Даже провожая завоевавшего "Оскар" шведского оператора Линуса Сандгрена, ведущий не упустил случай выразить ему соболезнования за "случившееся в Швеции".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".