Аналитик Wall Street, основатель Trends Research Institute Джеральд Селенте заявил, что США собираются "превзойти Россию и Саудовскую Аравию по совокупному объему производства нефти и природного газа".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.