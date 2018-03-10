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    Дженсон Баттон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Формула-1. Гран-при Великобритании. Пилоты пробуют трассу.
    Чемпион "Формулы-1"-2009 Баттон объявит о завершении карьеры
    13:15 21.09.2015
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    По информации СМИ, гонщик Дженсон Баттон решил не продолжать выступления после того, как его переговоры с "Маклареном" о продлении контракта зашли в тупик.
    Формула-1. Архивное фото
    "Формула-1" возвращается в Австрию спустя 11 лет
    09:09 20.06.2014
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    Гран-при стартует по традиции в пятницу двумя сериями свободных заездов. В субботу пройдет третья сессия и квалификация, а завершится уик-энд гонкой в воскресенье.
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    01:29 10.03.2018
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