Джексон Фольманн, ставший одним из трех выживших в авиакатастрофе игроков, не сможет продолжить карьеру профессионального футболиста. Он заявил, что думает о Паралимпийских играх - это его планы "в долгосрочной перспективе".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.