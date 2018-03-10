По данным СМИ, аккаунт Дорси @jack был временно заблокирован по неизвестным причинам. После разблокировки у Дорси осталось всего 200 подписчиков. На настоящее время их первоначальное число восстановилось и достигло 3,8 миллиона.
Из компании уходят глава отдела по связям с общественностью Кэти Джейкобс Стэнтон, глава отделения по продуктам Кевин Вэйл, глава отдела технологий Алекс Реттер и глава отдела по подбору персонала Брайан Шиппер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".