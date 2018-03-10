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    Джеффри Уэбб

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Джеффри Уэбб
    ФИФА пожизненно отстранила экс-вице-президента Уэбба
    19:55 09.09.2016
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    Арбитражная палата во главе с Хансом-Йоахимом Эккертом признала Джеффри Уэбба виновным в нарушении сразу нескольких статей кодекса этики ФИФА. Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.
    Логотип ФИФА
    Экс-вице-президент ФИФА Уэбб освобожден под залог в $10 млн
    05:09 19.07.2015
    74Скандал в ФИФА-УЕФА
    В субботу Уэбб, прибывший в Нью-Йорк в пятницу, предстал перед судом, где ему были предъявлены обвинения. Чиновник свою вину не признал. Позже Уэбб был выпущен под залог в 10 миллионов долларов.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
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