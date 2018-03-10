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    Джеффри Фельтман

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Украинские военные в районе Марьинки
    Перемирие сохраняется на большей части Донбасса - ООН
    17:02 05.06.2015
    317Обстрелы на Донбассе
    Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман заявил, что "ООН серьезно озабочена продолжающимися почти ежедневными столкновениями, использованием тяжелых вооружений".
    Миротворец на фоне флага ООН. Архивное фото
    ООН изучает возможности оказания помощи миссии ОБСЕ в Украине
    23:28 10.03.2015
    191Донбасс - мир?
    В ООН сосредоточены на том, как ООН может сыграть свою роль в том, чтобы помочь добиться выполнения минских механизмов и поддержать ОБСЕ, заявил заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Совбез ООН в пятницу обсудит ситуацию на Донбассе
    09:39 06.03.2015
    96Донбасс - мир?
    Согласно данным, на открытой части встречи с брифингом выступит помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович.
    Заседание постоянных членов СБ ООН. Архивное фото
    Усилия по урегулированию кризиса в Украине необходимо удвоить - ООН
    21:50 26.01.2015
    334Отношение мира к ситуации в Украине
    Замгенерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман заявил, что для движения вперед, согласно минским договоренностям, "все стороны должны немедленно прекратить враждебность".
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    ООН рассчитывает на успех "нормандской" встречи в Берлине
    23:04 21.01.2015
    104Будет ли мир на Донбассе?
    Как считает заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Джеффри Фелтман, эскалация боевых действий угрожает расшатать минский протокол.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    ООН заявила о готовности увеличить объем гумпомощи Украине
    13:28 17.12.2014
    93Реакция в мире на события в Украине
    Фельтман сообщил о готовности ООН увеличивать объем гуманитарной помощи Украине, отметив поддержку со стороны генерального секретаря ООН.
    Заседание СБ ООН
    СБ ООН на следующей неделе обсудит ситуацию с правами человека в КНДР
    05:37 16.12.2014
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    Встреча созывается по запросу десяти членов СБ ООН - Австралии, Чили, Иордании, Литвы, Люксембурга, Южной Кореи, Руанды, США, Великобритании, Франции. Инициативу не поддержали Россия, Китай, Аргентина, Чад, Нигерия.
    Встреча Петра Порошенко с замгенсека ООН Джеффри Фелтманом. Архивное фото
    Замгенсека ООН Фелтман посетит Украину 16-17 декабря
    19:44 12.12.2014
    100Донбасс. "Режим тишины". Попытка №2
    Украину посетит еще один чиновник ООН, который проведет консультации о мирном урегулировании кризиса на Донбассе. Пока неизвестно, будет ли Фелтман посещать восточные регионы.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    Замгенсекретаря ООН решил в пятый раз за год посетить Украину
    17:29 09.12.2014
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    Запланированы встречи Фельтмана с руководителями государства. С кем именно, не уточняется.
    Здание ООН. Архивное фото
    Замгенсека ООН готовится посетить Украину к концу недели
    20:30 23.07.2014
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    Фелтман заявил о планах посетить Киев на заседании Совета Безопасности ООН неделю назад.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    Высокопоставленный эмиссар ООН отправляется в Украину
    06:51 30.04.2014
    4Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Заместитель генерального секретаря ООН Джефри Фелтман отправится на следующей неделе в Украину в попытках урегулировать кризис.
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    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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