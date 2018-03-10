Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман заявил, что "ООН серьезно озабочена продолжающимися почти ежедневными столкновениями, использованием тяжелых вооружений".
В ООН сосредоточены на том, как ООН может сыграть свою роль в том, чтобы помочь добиться выполнения минских механизмов и поддержать ОБСЕ, заявил заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман.
Встреча созывается по запросу десяти членов СБ ООН - Австралии, Чили, Иордании, Литвы, Люксембурга, Южной Кореи, Руанды, США, Великобритании, Франции. Инициативу не поддержали Россия, Китай, Аргентина, Чад, Нигерия.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".