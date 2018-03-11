По данным СМИ, Джанн Веннер предлагал Бену Райану работу в обмен на интимную связь. Сооснователь журнала Rolling Stone признал, что Райан отказал ему, но добавил, что тот продолжил писать для издания Men"s Journal.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.