Среди номинантов на премию были еще девять исполнителей, в том числе Адель, Бейонсе, Рианна и Джастин Бибер. Церемония награждения прошла в Лас-Вегасе. Drake получил 13 наград журнала, побив рекорд Адель в 12 премий.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.