Донателла Версаче, сестра застреленного легендарного дизайнера Джанни Версачи, на пока в его честь собрала самых популярных моделей 90-х, красоте и роскошным фигурам которых могут позавидовать нынешние "работницы" подиумов.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.