Застрелившийся в соборе Нотр-Дам-де-Пари, по предварительным данным, был известным французским писателем и эссеистом Домиником Веннером, выступавшим против принятого недавно во Франции закона о легализации однополых браков.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.