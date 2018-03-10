По мнению военного эксперта Дмитрия Уманца, создание реестра военнообязанных позволит обеспечить выполнение призыва на службу на 70%, а отсутствие электронной базы данных позволит массово уклоняться от призыва.
Реестр военнообязанных позволит обеспечить выполнение призыва на службу на 70%. В то же время, при отсутствии электронной базы данных возможно массовое уклонение от призыва, считает военный эксперт Дмитрий Уманец.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".