Через 3-5 лет Украина рискует окончательно "потерять" людей, проживающих на неподконтрольных территориях Донецкой области. К такому выводу пришел аналитический центр "Фабрика мысли "Донбасс". Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.