Корреспондент запорожского сайта новостей "Вільно-NEWS" Дмитрий Суров в эфире Голоса Столицы сообщил: на брифинге по поводу своей отставки уже экс-глава Национальной полиции в Запорожской области Виктор Ольховский раскритиковал ликвидацию ГАИ.
В крупных городах Украины проходят митинги в поддержку "Правого сектора". Протестная волна уже захлестнула Киев, Харьков, Днепропетровск, где активисты обещают стоять, пока их требования не выполнят. Также митинги проходят в Запорожье и Одессе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".