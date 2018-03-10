Основная причина увеличения количества автоугонов – низкий уровень жизни украинцев, считает генеральный директор холдинга охранных предприятий "Шериф" Дмитрий Стрижев. При этом он отмечает, что часто водители сами провоцируют кражи.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.