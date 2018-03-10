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    Дмитрий Сторожук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Арсений Яценюк
    Генпрокуратура закрыла дела в отношении Яценюка
    20:27 21.03.2017
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    О том, что два уголовных дела в отношении экс-премьера закрыты, сообщил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. По его словам, нардепы "сводят политические счеты через пустые обвинения".
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    ГПУ: установлены 100 человек, причастных к доставке ЗРК "Бук" в Донбасс
    14:42 14.12.2016
    789Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Как отметил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук, подозреваемые по делу о крушении малайзийского лайнера до сих пор не объявлены, поскольку роль каждого из участников еще устанавливается.
    Обломки MH17 на авиабазе в Нидерландах
    ГПУ рассматривает возможность проведения в Нидерландах суда по MH17
    14:02 14.12.2016
    203Крушение MH17. Три года со дня трагедии
    Первый зам генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук отметил, что любые судебные заседания в Украине будут заполитизированными, будут постоянные обвинения в необъективности.
    Сторожук о результатах работы правоохранительного комитета ВР относительно трагедии в Княжичах
    Сторожук: дела по преступной группировке и убийству в Княжичах могут объединить 
    17:52 07.12.2016
    630Стрельба по своим. Гибель правоохранителей в Княжичах
    Заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук сообщил, что производства по деятельности преступной группировки в Киеве и убийству в Княжичах могут объединить.
    Доллары
    В Харькове прекращена деятельность конвертцентра под "крышей" фискалов - ГПУ
    16:42 23.09.2016
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    По словам Дмитрия Сторожука, в разоблачении конвертцентра с оборотом более 500 миллионов гривен принимали участие около 150 сотрудников правоохранительных органов.
    Владимир Парасюк и водитель Александра Вилкула
    Водитель Вилкула подал в полицию заявление на Парасюка
    16:28 23.09.2016
    1519Выборы мэра в Кривом Роге: победа Вилкула
    Как сообщил первый замгенпрокурора Дмитрий Сторожук, водитель Александра Вилкула, который сидел во время инцидента в автомобиле, обратился в правоохранительные органы об открытии уголовного производства.
    Арсен Аваков
    В ГПУ уточнили, кто обязал открыть дело против Авакова
    15:54 14.09.2016
    992Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Как сообщил заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук, ГПУ открыть производство в отношении министра внутренних дел обязал суд. Обращение же поступило от главы Центра противодействия коррупции.
    Дорожный знак Конец Иловайска
    Иловайский котел: военное руководство не понесет ответственности — адвокат
    15:49 30.08.2016
    411Иловайский котел: кто в ответе?
    Первый заместитель генпрокурора сообщил о завершении экспертизы по Иловайскому котлу. Однако адвокат Виктор Чевгуз сомневается, что кто-то из высших военных чинов понесет ответственность за трагедию.
    Разрушенные в результате обстрела помещения в здании строительного управления в Иловайске
    Экспертиза по Иловайску была односторонней — Чевгуз
    14:13 30.08.2016
    285Иловайский котел: кто в ответе?
    Адвокат, правозащитник Виктор Чевгуз отметил, что в процессе проведения экспертизы по Иловайской трагедии не участвовали все стороны, имеющие отношение к делу.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк после отставки работает вдвое больше - нардеп
    09:37 04.05.2016
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    Народный депутат Дмитрий Сторожук отметил, что работая на посту главы правительства у Арсения Яценюка не было "много времени уделять работе фракции" "Народный фронт".
    Съезд партии Народный Фронт. Архивное фото
    "Народный фронт" готов поддержать Сторожука на пост генпрокурора – депутат
    19:43 25.04.2016
    223Праздничное заявление Луценко
    По мнению депутата от "Народного фронта" Александра Кодолы, следующий генеральный прокурор должен быть не из системы прокуратуры, а подгонять закон под одного человека неправильно.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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