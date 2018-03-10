Как отметил первый заместитель генерального прокурора Дмитрий Сторожук, подозреваемые по делу о крушении малайзийского лайнера до сих пор не объявлены, поскольку роль каждого из участников еще устанавливается.
Как сообщил первый замгенпрокурора Дмитрий Сторожук, водитель Александра Вилкула, который сидел во время инцидента в автомобиле, обратился в правоохранительные органы об открытии уголовного производства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".