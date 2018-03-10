Замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что сотрудничество Украины с МВФ по-прежнему остается крайне важным для экономики. Однако в первом квартале 2018 года получить новый транш не удастся.
Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб прокомментировал планы правительство регулярно повышать пенсии и минимальную зарплату. Без повышения производительности труда это приведет лишь к росту цен.
Это первый визит Кахонен в НБУ в качестве директора Всемирного банка, ответственного за Украину. Во время встречи в первую очередь уделено внимание ключевым аспектам сотрудничества между центральным банком и международной организацией.
Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что ведомство прогнозирует в 2016 году инфляцию на уровне 13%. Государственный бюджет Украины на 2016 год был принят с учетом дефицита в 3,7% ВВП и инфляцией в 12%.
Когда лавина идет с горы или гривна падает по отношению к доллару, остановить процесс нельзя, за ним можно лишь наблюдать. Политические ссоры с Россией привели к торговым ограничениям и сокращению скудных валютных поступлений.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".