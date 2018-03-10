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    Дмитрий Сологуб

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
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    Нацбанк Украины
    Замглавы Нацбанка: получить до весны транш МВФ нереально
    12:03 30.01.2018
    390Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб заявил, что сотрудничество Украины с МВФ по-прежнему остается крайне важным для экономики. Однако в первом квартале 2018 года получить новый транш не удастся.
    НБУ презентовал обновленные банкноты номиналом 500 грн
    Повышение минимальной зарплаты и пенсий ведет к росту цен - НБУ
    15:59 19.01.2018
    544Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб прокомментировал планы правительство регулярно повышать пенсии и минимальную зарплату. Без повышения производительности труда это приведет лишь к росту цен.
    Нацбанк
    НБУ допускает возможность потери валютной выручки от блокады на $2 млрд
    13:23 20.02.2017
    372Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    В Национальном банке Украины сообщили, что резкие изменения объема валютной выручки, вызванные блокадой Донбасса, могут сказаться на обменном курсе гривны.
    Василий Горбаль
    Горбаль о рекапитализации "ПриватБанка" и панике
    14:22 28.10.2016
    35653Перестановки в НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Эксперт по вопросам финансов Василий Горбаль считает, что возможен вариант, когда сами акционер примут решение о разделении "ПриватБанка" на два учреждения.
    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева и директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен
    НБУ и представительство ВБ обсудили пересмотр программы МВФ
    14:47 02.08.2016
    1440Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Это первый визит Кахонен в НБУ в качестве директора Всемирного банка, ответственного за Украину. Во время встречи в первую очередь уделено внимание ключевым аспектам сотрудничества между центральным банком и международной организацией.
    Национальный банк Украины
    В НБУ назвали условия дальнейшего снижения учетной ставки
    15:27 09.06.2016
    157Арест Манафорта: украинский след
    Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб уточнил, что на уровне инфляции также отразится повышение тарифов, а заседание по учетной ставке ожидается через три недели.
    Деньги
    В НБУ спрогнозировали уровень инфляции в мае
    15:14 19.05.2016
    168Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Как заявил заместитель главы Национального банка Дмитрий Сологуб, уровень инфляции в 12% по итогам 2016 года является достижимой целью, "несмотря на повышение тарифов".
    Представительство МВФ в Украине
    В НБУ назвали сроки получения Киевом трех траншей МВФ
    12:45 19.05.2016
    853Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Как сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб, получение следующего транша Международного валютного фонда возможно уже в июле.
    Национальный банк Украины
    В НБУ назвали сроки получения очередного транша МВФ
    12:41 17.05.2016
    1621Украина в ожидании новых траншей МВФ.
    Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что регулятор настроен оптимистично и получение транша от МВФ вполне реально в ближайшие месяцы.
    Национальный банк Украины
    НБУ ухудшил прогноз по уровню инфляции до 13% в 2016 году
    13:46 01.03.2016
    651Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб сообщил, что ведомство прогнозирует в 2016 году инфляцию на уровне 13%. Государственный бюджет Украины на 2016 год был принят с учетом дефицита в 3,7% ВВП и инфляцией в 12%.
    Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева. Архивное фото
    Курс гривны и Гонтарева: недоглядела, упустила, проворонила
    18:27 21.01.2016
    7362Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Когда лавина идет с горы или гривна падает по отношению к доллару, остановить процесс нельзя, за ним можно лишь наблюдать. Политические ссоры с Россией привели к торговым ограничениям и сокращению скудных валютных поступлений.
    Национальный банк Украины
    Реструктуризация долгов не скажется на рынке Украины - НБУ
    14:59 01.07.2015
    302Украина, экономика, катастрофа
    Кроме того, возможное введение моратория на выплаты по внешнему долгу ряду частных кредиторов не окажет существенного влияния на внутренний рынок Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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