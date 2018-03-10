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    Дмитрий Скворцов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    Уровень экспертной среды упал, и его уже не поднять
    07:22 15.09.2017
    928Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Банковая вряд ли решится на репрессии в экспертной среде. Тем более что большую часть экспертов банально скупили и власть они уже не критикуют. А на тех экспертов, кого не удалось купить, просто навесят ярлык "агента Кремля".
    Юрий Скалицкий и Дмитрий Скворцов
    В Киеве презентовали "Украинское землячество"
    18:19 02.03.2017
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    Представленная благотворительная организация будет заниматься защитой прав украинцев, которые испытывают лишения из-за собственных политических взглядов.
    Обыск в газете. Архивное фото
    Дмитрий Скворцов: под предлогом "войны" в Украине ввели цензуру
    10:04 08.03.2016
    2005
    Читать книги или даже просто иметь их при себе становится опасно, ведь мало ли как истолкуют представители "демократической" постмайданной власти названия или строки из предисловий?
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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